В Вологодской области успешно реализуется проект «Чистая страна»

Решение экологических проблем требует консолидации усилий власти, общественников и самих жителей. Связующим звеном служит проект «Единой России» «Чистая страна», координатором которого в Вологодской области является депутат Законодательного собрания Андрей Макаров.

По словам парламентария, одна из главных задач, которую удается решать в ходе реализации проекта – экологическое просвещение. Чтобы воспитать в гражданах культуру бережного отношения к природе, необходимо находиться в постоянном диалоге. Этому способствуют мероприятия, которые выполняются в рамках проекта.

На протяжении года в Череповце проводился экологический марафон «ЭкоДвиж», направленный на популяризацию раздельного сбора отходов и формирование экологической культуры. Активисты провели акцию по очистке водоемов и береговой линии Шексны от мусора. Разработаны и проводятся уроки для школьников, мастер-классы и экоигры. На региональном уровне проведен творческий конкурс «Ожившие истории в красках». Дети рисовали иллюстрации к аудиорассказам писательницы Людмилы Целуйко на экологические темы. Недавно объявлен прием заявок на участие во втором областном конкурсе «Эко-Объектив». Еженедельно в сообществе проекта в социальной сети публикуются «зеленые новости», разъясняется терминология.

«Проект «Чистая страна» реализуется вполне успешно. Это отмечают, в том числе, коллеги на федеральном уровне. В прошлом году Вологодская область вошла в число пятнадцати лучших по эффективности. Количество активистов «Чистой страны» растет регулярно. Сейчас их число превышает 11 тысяч человек», - отметил председатель Законодательного собрания области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко.

Регионы-участники проекта «Чистая страна» ведут активный обмен мнениями и идеями по реализации. Зачастую предложения представителей Вологодской области находят поддержку.

«Будем продолжать те проекты, которые у нас ведутся в рамках «Чистой страны». Обязательно продолжим ориентироваться на планы и задачи, поставленные федеральными кураторами. Мы всегда настроены на диалог, поэтому просим высказывать идеи и предложения по дальнейшему развитию. Наша цель – вовлечь в проект как можно больше людей, которые смогут единым фронтом значительно улучшить экологическую обстановку», - уверен региональный координатор проекта «Чистая страна» Андрей Макаров.

Добавим, что проект «Чистая страна» реализуется с 2019 года.