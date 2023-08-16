Трое братьев из Белозерского района украли с недостроенной фермы стройматериалов на 780 тысяч рублей

В Белозерском районе завершено расследование уголовного дела в отношении троих братьев, обвиняемых в преступлении, предусмотренном ч.2 и ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Установлено, что в конце 2022 года 46-летний мужчина заявил в полицию, что неизвестные частично разобрали и похитили металлические изделия с принадлежащей ему фермы, которую он не успел достроить. Подозреваемых задержали, когда они в очередной раз приехали на ферму для продолжения своих противоправных действий.

«Мужчины рассказали, что на ферме они распиливали металлические балки и снимали кровельное железо с ангаров. Данное имущество они за несколько раз вывезли и продали. Ущерб от действий злоумышленников составил свыше 780 тысяч рублей. Часть похищенного полицейские изъяли и вернули законному владельцу»,- сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В момент задержания один из братьев управлял автомобилем, будучи лишённым водительских прав. За это ему также грозит наказание.

Уголовное дело в отношении обвиняемых передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.