Фестиваль уличного кино пройдет в Череповце 18 и 19 августа

Лучшие российские короткометражные фильмы покажут 18 и 19 августа в Соляном саду в Череповце в рамках Фестиваля уличного кино.

- Фестиваль уличного кино — крупнейший в стране зрительский смотр кино под открытым небом. 10-й сезон проекта стартовал в конце июня и продлится до конца сентября. За это время Фестиваль уличного кино посетит 1312 населенных пунктов. В конкурсную программу-2023 попали короткометражные ленты, созданные за последние 2 года российскими режиссерами и сценаристами: как дебютантами, так и профессионалами киноиндустрии, - сообщают организаторы.

Кроме фильмов, зрители также смогут насладиться музыкальными выступлениями и международной акцией «Фотосушка».

В субботу, после показа конкурсной программы Фестиваля, состоится зрительское голосование за лучший короткометражный фильм этого года. Вход свободный.

Программа

18 августа

— 16:00-17:00 – Концерт живой музыки от студентов училища искусств им.

В.В.Верещагина (0+)/ Центральный круг

— 16:00-19:00 – «Фотосушка» в Соляном саду (0+) / Поляна у главной сцены

— 18:00-19:00 – Велком-концерт городских артистов (0+) / Главная сцена

— 19:00-20:20 – Внеконкурсная программа «Лучшее» (12+) / Главная сцена

— 20:30-22:15 – Внеконкурсная программа (16+) / Главная сцена

19 августа

— 16:00-19:00 – «Фотосушка» в Соляном саду (0+) / Поляна у главной сцены

— 18:00-19:00 – Велком-концерт Алены Борковой «Любимые песни нашего кино» (0+) /

Главная сцена

— 19:00-20:30 – Внеконкурсная программа (12+) / Главная сцена

— 20:40-22:40 – Конкурсная программа (16+) / Главная сцена