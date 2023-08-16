В Вытегорском районе спасатели помогли рыбакам, которые дрейфовали на озере в протекающей лодке

В Вытегорском районе спасли рыбаков, которые терпели бедствие на Тудозере, говорится в сообщении в группе АСУНЦ «Вытегра» в соцсети.

Пострадавшие смогли сами дозвониться до спасателей и рассказали, что не могут добраться до берега, так как у них сломался мотор, а в лодке образовалась течь.

Экипаж спасателей ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» обнаружил рыбацкую лодку и отбуксировал её на берег вместе с пострадавшими. Им оказали психологическую помощь, а медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают, что перед выходом на водоёмы необходимо проверить исправность своего судна и его механизмов, а также его оснащенность спасательными средствами и другими предметами снабжения.