В Вытегорском районе спасатели помогли рыбакам, которые дрейфовали на озере в протекающей лодке

[ Происшествия ]

В Вытегорском районе спасли рыбаков, которые терпели бедствие на Тудозере, говорится в сообщении в группе АСУНЦ «Вытегра» в соцсети.

Пострадавшие смогли сами дозвониться до спасателей и рассказали, что не могут добраться до берега, так как у них сломался мотор, а в лодке образовалась течь.

Экипаж спасателей ФГКУ «АСУНЦ «Вытегра» обнаружил рыбацкую лодку и отбуксировал её на берег вместе с пострадавшими. Им оказали психологическую помощь, а медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают, что перед выходом на водоёмы необходимо проверить исправность своего судна и его механизмов, а также его оснащенность спасательными средствами и другими предметами снабжения.

Теги: спасатели рыбаки помощь
фото из группы АСУНЦ "Вытегра" в соцсети
 

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