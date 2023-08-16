Житель Сокола избил знакомого во время застолья и продолжил с ним выпивать

[ Происшествия ]

В Соколе возбуждено уголовное дело по факту причинения смертельной травмы 47-летнему местному жителю.

В совершении преступления подозревают его 30-летнего знакомого. По версии следствия, в один из дней в августе 2023 года подозреваемый в ходе застолья избил мужчину, у которого был в гостях.

«После этого оба участника конфликта, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, продолжали вести антиобщественный образ жизни, а спустя несколько дней пострадавший скончался от травмы головы», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

О происшествии правоохранителям сообщили врачи, которых вызвали к потерпевшему, когда тот потерял сознание. Подозреваемый не отрицал свою причастность к деянию. Мужчину задержали.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

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видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области
 

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