Посвященный Константину Батюшкову музей вновь появится в Вологде

В Вологде появится музей, посвященный поэту Константину Батюшкову. Работа ведется специалистами Вологодского государственного музея-заповедника. Новый музей станет его филиалом.

«С Вологдой судьба поэта – предшественника Пушкина – органично и тесно связана, именно поэтому идея открыть отдельный музей, посвященный Батюшкову, сейчас должна найти свое воплощение. Важная подготовительная работа идет, и мы надеемся на реализацию всех намеченных замыслов» - комментирует генеральный директор Вологодского государственного музея-заповедника Юлия Владимировна Евсеева.

Отметим, что ранее в Вологде уже был посвященный Батюшкову музей. Экспозиция размещалась в здании педагогического колледжа на улице Батюшкова. Именно там провел последние годы своей жизни поэт. В 2010 году музей закрыли из-за аварийного состояния помещения. В департаменте культуры сообщали тогда, что музей-квартира восстановлению не подлежит.

На данный момент, как сообщает сайт Вологодского государственного музея-заповедника, в музее «Мир забытых вещей» на Советском проспекте работает экспозиция, посвященная поэту - «Константин Николаевич Батюшков. Страницы жизни». Здесь представлены гравюры и книги, копии документов, автографов, писем, рисунков, иллюстрирующие жизнь и творчество Батюшкова.