Вологжанка отправится в колонию за серию краж из магазинов города

В Вологде суд вынес приговор 34-летней местной жительнице, признанной виновной в 13 кражах, двух покушениях на кражи, одном мелком хищении и покушениях на два мелких хищения.

Установлено, что с сентября по декабрь 2022 года женщина крала различные товары из магазинов города. Кроме того, она похитила два велосипеда, принадлежащих местным жителям. Общая сумма ущерба от её действий составила больше 112 тысяч рублей.

«Подсудимая вину признала, пояснила, что ей нужны были деньги, поскольку она является потребителем наркотических веществ», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Путём частичного сложения наказаний осуждённую приговорили к двум годам и шести месяцам колонии-поселения. С неё также взыскали 98 тысяч рублей возмещения ущерба в пользу потерпевших.

Отмечается, что сейчас в судебном производстве находится ещё одно уголовное дело в отношении осуждённой по фактам ещё нескольких краж и мелких хищений.