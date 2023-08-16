Лидирует уже 16 лет: самое популярное имя для мальчиков в Вологодской области

[ Общество ]

Управление ЗАГС по Вологодской области поделилось интересными данными об именах, которые дают новорожденным в регионе. 

Так, например, выяснилось, что с 2007 года рейтинг самых популярных мужских имен возглавляет имя Артем. 

- Ежегодно этим именем родители называют несколько сотен юных вологжан. Пик популярности - в 2012 году, когда почти 600 мальчиков получили это имя, - отмечают в ЗАГСе.

С начала года в Вологодской области родилось уже 137 Артемов. А вот вологодским девочкам в этом году чаще всего дают имя София. 

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