Лидирует уже 16 лет: самое популярное имя для мальчиков в Вологодской области

Управление ЗАГС по Вологодской области поделилось интересными данными об именах, которые дают новорожденным в регионе.

Так, например, выяснилось, что с 2007 года рейтинг самых популярных мужских имен возглавляет имя Артем.

- Ежегодно этим именем родители называют несколько сотен юных вологжан. Пик популярности - в 2012 году, когда почти 600 мальчиков получили это имя, - отмечают в ЗАГСе.

С начала года в Вологодской области родилось уже 137 Артемов. А вот вологодским девочкам в этом году чаще всего дают имя София.