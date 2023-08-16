В Грязовецком районе врачи не смогли вовремя приехать к больному из-за застрявшей машины: мужчина скончался

В Грязовецком районе организована досдественная проверка по обращению местной жительницы.

Женщина рассказала, что в начале августа её 66-летний родственник, находясь в деревне Таршино, почувствовал себя плохо и ему вызвали «скорую».

«Однако, служебный автомобиль при подъезде к деревне застрял и, когда врачи спустя пару часов после вызова прибыли к больному, тот уже скончался», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В ходе проверки будет проведен комплекс следственных действий по установлению обстоятельств происшествия, в том числе лиц, ответственных за содержание дороги к населенному пункту. По результатам мероприятий действиям ответственных лиц будет дана принципиальная уголовно-правовая оценка.