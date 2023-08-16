Строительство улицы Романова в Вологде обещают закончить в октябре

Работы по строительству улицы поэта Романова в Вологде вышли на финальную стадию. Сейчас идет асфальтирование, в том числе и моста через Шограш.

"Это один из самых важных объектов жизнеобеспечения нашего города, который связывает несколько микрорайонов между собой, спальные микрорайоны с социальной инфраструктурой. Здесь строятся объекты здравоохранения и спортивные объекты. Улица Поэта Романова даст стимул жилищному строительству. Полностью объект будет сдан в октябре. У подрядчика все для этого есть", – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как ранее сообщал NewsVo, возведение улицы было разделено на несколько этапов. В рамках первого переустроили инженерные сети. Второй этап - строительство участка дороги от Осановского проезда до улицы Маршала Конева. Его асфальтирование на данный момент завершено на 15%. В рамках третьего этапа строится участок улицы от дома № 27 по ул. Ярославской до пересечения с Осановским проездом. Он заасфальтирован на 70%, в сентябре строители начнут наносить разметку.

Улица Поэта Романова будет четырехполосной с мостовым переходом и кольцевыми развязками. Кольца на Конева – Воркутинской и Молодежной уже заасфальтированы, на Осановском проезде – пока в щебёночном исполнении, сообщает пресс-служба администрации Вологды.