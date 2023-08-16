У торгового центра "Апельсин" на улице Северной в Вологде заработал новый светофор. Весной в этом месте произошла трагедия - под колесами погибла переходившая дорогу девочка.

На проведение работ, как сообщает пресс-служба администрации города, было потрачено 900 тысяч рублей. Кроме самого светофора, был оборудован новый пешеходный переход и подходы к нему. Старую "зебру" , которая была ближе к кольцевому перекрёстку, убрали.

"Весной здесь произошла трагедия – погибла школьница. После этого случая на комиссии по безопасности дорожного движения было принято решение перенести пешеходный переход на улице Северной дальше от кольцевой развязки примерно на 20 метров, а также установить на нем светофор. Это позволяет упорядочить движение и дать водителям больше времени на оценку дорожной ситуации. Светофор начал работать в августе, в преддверии начала учебного года, когда дети уже возвращаются из лагерей. Очень важно уже сейчас обеспечить безопасность на данном участке дороги», – рассказал начальник Департамента городского хозяйства Вологды Леонид Степанов.

До конца этого года, как отмечают в администрации, в городе появится ещё семь новых светофоров - на съезде с Пошехонского (Горбатого) моста, на перекрестке улиц Галкинская – Чехова, на перекрестке улиц Южакова – Гагарина, перекрестке улиц Пушкинская – Герцена, перекрестке улиц Мира – Предтеченская и на улице Чернышевского, 135.