В Вологде начали реставрировать кремль

[ Общество ]

На построенных в конце XVII века Пятницкой башне и Северной стене, элементах Вологодского кремля, начались реставрационные работы. 

- Инженерные работы предполагают укрепление грунта, восстановление булыжной кладки фундамента и кирпичной кладки стен. Интересно, что для воссоздания облика старинных зданий используют специальный реставрационный кирпич. У него повышенная плотность и размеры, как у средневекового оригинала. Кровлю покроют луженой медью. Кроме того, реставраторы раскроют заложенные в XX веке ворота, - сообщил в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

На Пятницкой башне хотят возвести дополнительные лестницы и переходы - проводить экскурсии там станет еще удобнее. Кроме того, на данном элементе кремля появится деревянное консервационное укрытие, защищающее стены.

Планируется, что работы в рамках первого этапа будут завершены до конца следующего года. В 2024 году также планируется начать реставрировать еще пять объектов из девятнадцати запланированных.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2020 году на территории вологодского кремля также проводились раскопки, данные, полученные в ходе этих изысканий легли в основу проектных решений, которые будут использованы в ходе реставрации.

Средства на разработку проектно-сметной документации в размере более 80 млн рублей были выделены из регионального бюджета. Сами работы предварительно оценивались в 2,6 млрд рублей. 

Теги: реставраторы вологодский кремль
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
 

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