Семье в Ботово под Череповцом подключили газ после жалобы в ЗСО

К председателю Законодательного собрания Вологодской области Андрею Луценко обратилась жительница деревни Ботово Череповецкого района Анна Рассмотряева. У нее двое маленьких детей, в частном доме они живут больше 10 лет. Газ никогда не был подключен, сообщает пресс-служба областного парламента.

«Мы заключили договор на газификацию дома со сроком его исполнения в декабре 2022 года. Купили котел и батареи, но работы нам так и не провели. Обратиться к Андрею Николаевичу Луценко посоветовала одна знакомая из этой же деревни, у которой после обращения вопрос решился положительно», - рассказывает Анна.

Газ в дом семьи был проведен 13 июля. По словам заявительницы, жизнь с газовым оборудованием стала намного проще.