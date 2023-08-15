В Вологде троих подростков будут судить за покушение на сбыт наркотиков

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних девушек и их знакомого юноши, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

«По данным следствия, в январе 2023 года в г. Вологде две девушки и их знакомый, в возрасте 16-17 лет, сговорились совместно распространять наркотические средства. Используя сеть Интернет, они приобрели запрещенное к обороту вещество массой более 10 грамм, относящееся к крупному размеру, которое расфасовали для последующего сбыта. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники полиции, которые изъяли наркотические средства», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

17-летнего юношу также обвиняют в краже: в конце 2022 года он украл телефон из куртки одноклассника. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Обвиняемые признали вину. Материалы уголовного дела в отношении лица, которое сбыло подросткам наркотики, выделено в отдельное производство.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Согласно санкций вменяемой статьи, подросткам грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.