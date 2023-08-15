Проект центральной исторической набережной обсудят в Вологде 23 августа

[ Общество ]

"Лаборатория городской среды" приглашает жителей Вологды на презентацию концепции проекта центральной исторической набережной.

"Проект разрабатывается на основе исследований, опросов, встреч, экспертных и общегородских обсуждений, проходивших на протяжении работы над проектом", - сообщают в "Лаборатории".

Проект будет разрабатываться на территорию центральной части берегов реки Вологды. Архитекторы выявили для каждого участка набережной свои характерные особенности и предложили на основе их гипотезу дальнейшего развития. Так, например, для территории лодочной пристани у моста 800-летия предлагается концепция «Речные ворота в город», у Вологодского строительного колледжа — молодежная набережная. Всего было выделено 10 таких участков, сообщает вологда.рф.

Всех желающих принять участие ждут в 18 часов в здании на улице Ленина, 12. Необходима предварительная регистрация в группе проекта.  Там же будет организована трансляция. 

 

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