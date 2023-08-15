Мастерскую кузнеца оборудуют в Тотьме на средства гранта

[ Общество ]

Тотемский предприниматель Михаил Закруткин выиграл президентский грант на создание в городе кузнечной мастерской. Об этом сообщает сайт администрации округа.

Михаил - ученик известного тотемского кузнеца Николая Дитятьева. Его проект предполагает популяризацию исторически освоенного, но в настоящее время фактически не представленного в пространстве Тотьмы и Тотемского округа промысла.

"Командой проекта будет осуществлена серия профориентационных мероприятий по кузнечному делу для школьников, мастер-классы по ковке изделий, будут изготовлены арт-объекты для города (соответственный конкурс и согласования с администрацией по установке будут проведены позднее), выйдет серия видеороликов о мастерах и мастерстве ковки. Наконец, будет оборудована мастерская", - говорится в сообщении.

Срок реализации проекта - с августа 2023 по июнь 2024 года. 

 

 

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