Спрятал в лесу: найдено авто, на котором насмерть сбили женщину в Шекснинском районе

Водитель, насмерть сбивший женщину в Шекснинском районе, сам позже вернулся на место ДТП. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как ранее сообщал NewsVo, трагедия произошла вечером 14 августа в деревне Ирма. Водитель "Дэу Нексии", как позже выяснилось, это был 40-летний житель Череповца, сбил женщину-пешехода. От полученных травм 91-летняя пенсионерка умерла на месте.

"Водитель иномарки скрылся с места ДТП, спрятав свой автомобиль неподалеку в лесополосе. Позже он самостоятельно вернулся на место ДТП", - отмечают в пресс-службе.

Медосвидетельствование не выявило у мужчины признаков опьянения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, авто поместили на спецстоянку.