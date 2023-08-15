Игру с участием вологодского "Динамо" покажут на "МатчТВ"

[ Спорт ]

Игру с участием вологодского «Динамо» в Кубке России по футболу вновь покажут на «Матч ТВ». В 1/128 финала «Пути Регионов» вологодские футболисты примут «Спартак-Кострома». Игра пройдёт 23 августа и будет показана на федеральном спортивном канале.

Напомним, что это уже второй раз, когда федеральное телевидение обращает внимание на матч с участием «Динамо-Вологда». В первом раунде Кубка России подопечные Рудольфа Чесалова обыграли клуб «Родина Медиа» (3:0). «Спартак Кострома», клуб Второй лиги, дивизион "А" «Золото», где занимает 9 место, матчем против "бело-голубых" стартует в Кубке России.

Матч «Динамо Вологда» - «Спартак Кострома» состоится 23 августа, начало в 16:30.

Теги: Футбол
 

Последние новости

В Вологде завершили монтаж каркаса бассейна в Осановском проезде
Мастерскую кузнеца оборудуют в Тотьме на средства гранта
Спрятал в лесу: найдено авто, на котором насмерть сбили женщину в Шекснинском районе
Игру с участием вологодского "Динамо" покажут на "МатчТВ"
Турнир по историческому фехтованию пройдет в Вологде 19 августа
В реке у Архангельского моста в Череповце нашли тело женщины
Череповчанка через суд взыскала с владельца кафе стоимость украденной из гардероба норковой шубы
Житель поселка Кадуй ограбил пенсионерку и угрожал ей расправой
С начала года 430 вологодских семей направили средства маткапитала на образование детей
Тело женщины обнаружили при тушении пожара в селе Верховажье