Турнир по историческому фехтованию пройдет в Вологде 19 августа

[ Общество ]

19 августа в Кремлёвском саду Вологды состоится турнир по историческому фехтованию на длинных мечах.

Организатором соревнований выступит гильдия фехтования «Ulfrik».

«Историческое фехтование на длинных мечах – это боевое искусство, которое мы изучаем по книгам 15–16 веков, – рассказывает распорядитель турнира Катерина Козицына. – И, конечно, мы считаем, что это одно из лучших боевых искусств в мире, поэтому им должны заниматься все! Турнир мы проводим для того, чтобы дать возможность ученикам гильдии проверить свои навыки в привычной атмосфере, без выхода на всероссийский уровень. А еще для того, чтобы про нашу гильдию узнало как можно больше людей».

Организаторы отмечают, что зрителями боёв могут стать все желающие. Начало в 11:

00.

Теги: фехтование
 

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Турнир по историческому фехтованию пройдет в Вологде 19 августа
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