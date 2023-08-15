Череповчанка через суд взыскала с владельца кафе стоимость украденной из гардероба норковой шубы

[ Общество ]

В Череповце суд рассмотрел иск местной жительницы к владельцу кафе о взыскании стоимости украденной из гардероба шубы.

Установлено, что в марте 2023 года женщина приехала праздновать в кафе день рождения подруги и сдала свою норковую шубу в гардероб. Когда праздник закончился, шубы в гардеробе не оказалось.

«Женщина обратилась к хозяину кафе с требованием возместить стоимость шубы, на что владелец заведения ее высмеял и возмещать ущерб отказался. Тогда череповчанка вызвала полицию», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело, а череповчанка в порядке гражданского судопроизводства обратилась в суд с иском о взыскании с хозяина кафе 103 тысяч рублей стоимости шубы, 50 тысяч рублей компенсации морального вреда и штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Суд частично удовлетворил требования истицы и взыскал в её пользу только стоимость шубы, а в удовлетворении остальных требований отказал, поскольку безвозмездное хранение не подпадает под действие закона о защите прав потребителей.

Теги: шуба кафе кража иск компенсация суд решение
 

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