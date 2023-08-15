Житель поселка Кадуй ограбил пенсионерку и угрожал ей расправой

В посёлке Кадуй сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, подозреваемого в грабеже.

«Около 12:50 поступила информация, что на улице Весенняя неизвестный мужчина под угрозой физической расправы отобрал у пенсионерки деньги», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Подозреваемого задержали в том же микрорайоне. Потерпевшая опознала обидчика, которым оказался ранее судимый 35-летний мужчина. Он уже успел потратить часть похищенных денег на спиртное и продукты.

Росгвардейцы передали подозреваемого полицейским. Возбуждено уголовное дело.