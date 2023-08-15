С начала года 430 вологодских семей направили средства маткапитала на образование детей

Более 400 семей с начала года в Вологодской области решили направить средства материнского капитала на образование детей. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко.

Сейчас родители могут направить средства или часть средств материнского капитала на оплату детских садов, кружков, секций, обучение в вузе. В августе прошлого года президент России подписал закон, устанавливающий, что средства могут направиться также на получение образования ребенком и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность на основании соответствующей лицензии.

«Средства материнского капитала можно использовать для оплаты частных детских садов и школ, продленки, дополнительного образования, репетиторов или курсов, учебы в вузе, общежития, автошколы, а также услуги по содержанию и уходу за ребенком в общеобразовательной организации. Только в этом году такой мерой поддержки воспользовались 430 семей», - рассказал Луценко.

Напомним, средства сертификата рассчитаны на получателей образовательных услуг от 3 до 25 лет. А если родители решают отправить ребенка на получение дошкольного образования, то материнским капиталом можно распорядиться сразу после рождения.

Вологжанка Алена Юганова решила воспользоваться материнским капиталом, чтобы оплатить обучение дочери в московском вузе. Девушка учится на четвертом курсе в РУДН.

«Мы изначально планировали потратить материнский капитал на образование моей дочери Валерии. Решение приняли на семейном совете. Мы очень рады, что все получилось. Спасибо работникам Социального фонда, процедуры необходимые прошли быстро и без трудностей. Оплата уже поступила на счет вуза», - прокомментировала Алена Юганова.

С первого января 2023 года семьи могут направлять средства маткапитала на образование детей без предоставления договора об оказании платных услуг. Социальный фонд России получает эти данные напрямую от образовательной организации, сообщает пресс-служба ЗСО.