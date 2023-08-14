В Шекснинском районе ищут водителя "Дэу", насмерть сбившего женщину

Вечером 14 августа в деревне Ирма Шекснинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в промежутке между 19 и 20 часами у дома номер 31 водитель автомобиля "Дэу" сбил женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая (ее личность на момент публикации новости устанавливается) скончалась. Водитель с места происшествия скрылся.

"В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению места нахождения автомобиля Дэу и задержанию водителя, управлявшего транспортным средством в момент совершения ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы.