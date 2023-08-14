В Шекснинском районе ищут водителя "Дэу", насмерть сбившего женщину

[ Происшествия ]

Вечером 14 августа в деревне Ирма Шекснинского района произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в промежутке между 19 и 20 часами у дома номер 31 водитель автомобиля "Дэу" сбил женщину-пешехода. От полученных травм пострадавшая (ее личность на момент публикации новости устанавливается) скончалась. Водитель с места происшествия скрылся.

"В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению места нахождения автомобиля Дэу и задержанию водителя, управлявшего транспортным средством в момент совершения ДТП", - говорится в сообщении пресс-службы.

 

 

Последние новости

В Шекснинском районе ищут водителя "Дэу", насмерть сбившего женщину
Вологодское "Динамо" сыграло вничью со "Знаменем Труда" из Орехово-Зуево
В Вологодской области на треть выросло количество желающих получить педагогические специальности
Молодежный городской слет Вологды "Мост" собрал более 250 активистов
В Вологде идут работы по очистке русла реки
Сокольские волонтёры присоединились к акции «Вода России»
В Великом Устюге мужчина ударил бывшую жену электрошокером, чтобы она вернула ему документы
В Череповецком районе пенсионер заблудился и провел ночь в лесу
В Вологде руководителя управляющей компании будут судить за мошенничество на 5,4 миллиона рублей
Музыку из видеоигр сыграет на стеклофоне для вологжан Александр Квашнин