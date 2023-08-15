Администрация Череповецкого района планирует купить авто за 3,4 млн рублей

[ Общество ]

3,4 млн. рублей из бюджета готовы потратить в Череповецком районе на покупку автомобиля для нужд местной администрации. Соответствующий электронный аукцион появился на сайте госзакупок.
Документацию на покупку авто разместил "Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого района".  Начальная цена - 3 379 000 рублей. За эти деньги  чиновники собираются купить легковое авто с двигателем мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. Есть и другие требования.
"Комплектация транспортного средства: Антиблокировочная система, Антипробуксовочная система, Боковые зеркала заднего вида с подогревом, Датчики парковки задние, Датчики парковки передние, Климат-контроль, Круиз-контроль, Регулировка рулевой колонки по вылету, Регулировка рулевой колонки по углу наклона, Система курсовой устойчивости, Система помощи при спуске и подъеме, Усилитель рулевого управления", - говорится в документах закупки.
Авто должно быть полноприводным. В требованиях также прописано наличие 10 динамиков аудиосистемы и системы камер кругового обзора.
Заявки от продавцов принимаются до 18 августа, победителя определят 22 августа.

Теги: госзакупки автомобили
 

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