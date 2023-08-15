3,4 млн. рублей из бюджета готовы потратить в Череповецком районе на покупку автомобиля для нужд местной администрации. Соответствующий электронный аукцион появился на сайте госзакупок.
Документацию на покупку авто разместил "Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого района". Начальная цена - 3 379 000 рублей. За эти деньги чиновники собираются купить легковое авто с двигателем мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. Есть и другие требования.
"Комплектация транспортного средства: Антиблокировочная система, Антипробуксовочная система, Боковые зеркала заднего вида с подогревом, Датчики парковки задние, Датчики парковки передние, Климат-контроль, Круиз-контроль, Регулировка рулевой колонки по вылету, Регулировка рулевой колонки по углу наклона, Система курсовой устойчивости, Система помощи при спуске и подъеме, Усилитель рулевого управления", - говорится в документах закупки.
Авто должно быть полноприводным. В требованиях также прописано наличие 10 динамиков аудиосистемы и системы камер кругового обзора.
Заявки от продавцов принимаются до 18 августа, победителя определят 22 августа.
Администрация Череповецкого района планирует купить авто за 3,4 млн рублей
3,4 млн. рублей из бюджета готовы потратить в Череповецком районе на покупку автомобиля для нужд местной администрации. Соответствующий электронный аукцион появился на сайте госзакупок.