Администрация Череповецкого района планирует купить авто за 3,4 млн рублей

3,4 млн. рублей из бюджета готовы потратить в Череповецком районе на покупку автомобиля для нужд местной администрации. Соответствующий электронный аукцион появился на сайте госзакупок.

Документацию на покупку авто разместил "Центр комплексного обеспечения деятельности органов местного самоуправления и учреждений Череповецкого района". Начальная цена - 3 379 000 рублей. За эти деньги чиновники собираются купить легковое авто с двигателем мощностью от 150 до 200 лошадиных сил. Есть и другие требования.

"Комплектация транспортного средства: Антиблокировочная система, Антипробуксовочная система, Боковые зеркала заднего вида с подогревом, Датчики парковки задние, Датчики парковки передние, Климат-контроль, Круиз-контроль, Регулировка рулевой колонки по вылету, Регулировка рулевой колонки по углу наклона, Система курсовой устойчивости, Система помощи при спуске и подъеме, Усилитель рулевого управления", - говорится в документах закупки.

Авто должно быть полноприводным. В требованиях также прописано наличие 10 динамиков аудиосистемы и системы камер кругового обзора.

Заявки от продавцов принимаются до 18 августа, победителя определят 22 августа.