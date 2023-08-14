Вологодское "Динамо" сыграло вничью со "Знаменем Труда" из Орехово-Зуево

Футболисты вологодского «Динамо» впервые в этом сезоне потеряли очки. В 4 туре Чемпионата Второй лиги, «Дивизион Б», вологжане сыграли в ничью 0:0 со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево. Команды нанесли по 8 ударов по воротам друг друга, но ни один из них не завершился голом.



«Две команды, которые удачно стартовали и понимали цену ошибок, которые могли привести к пропущенным мячам. Может быть где-то, чуть-чуть, это довлело над нашими игроками. Если игру охарактеризовать, то у нас, к сожалению, не всё совсем получилось в атакующих действиях. Совсем не получилось переход из оборы в атаку, мы очень много мячей теряли. И не сыграли так, как планировали. По этому где-то совсем без опасных моментов с нашей стороны игра прошла. В любом случае я футболистов наших поблагодарил, за ту самоотдачу и за то, что они большой объём работ выполнили в этом матче. Очень самоотверженно сыграли, и очко для нас добытое в этом матче очень важно...», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо-Вологда» Рудольф Чесалов.



"Бело-голубые" по-прежнему не пропускают в этом сезоне. С учётом "кубковой" игры против «Родина Медиа», "сухая" серия вологжан насчитывает уже 5 матчей, или 450 минут. В следующем туре Чемпионата Второй лиги, где подопечные Рудольфа Чесалова делят 1-2 место во Второй группе «Дивизиона Б», с «Зенитом 2», примут московское «Динамо 2» (идущее сейчас на 11 строчке турнирной таблицы). Матч пройдёт 19 августа.