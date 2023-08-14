В Вологодской области на треть выросло количество желающих получить педагогические специальности

В Вологодской области выросло количество молодых людей, желающих получить образование, связанное с педагогикой. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в 2023 году, по сравнению с 2022, количество желающих поступить в педколледжи выросло на 20%, в вузы на педнаправления – на 35%.

"Очень радует, что с каждым годом растет интерес к педагогическим профессиям, ребята выбирают вузы и колледжи нашей области, – заметила начальник департамента образования Елена Рябова. – Нам важно, чтобы выпускники осознанно выбирали педагогические специальности, а после обучения возвращались работать в школы и детские сады. На поддержку молодых специалистов направлен региональный стратегический проект «Учитель школы будущего», который реализуется при содействии губернатора".

Всего в вузы области на педагогические направления подготовки было в этом году подано более 3,3 тысяч заявлений. Конкурс составил 6,5 человек на место. В Вологодский государственный университет подано 1345 заявлений, в Череповецкий государственный университет – 2028.

Чаще всего абитуриенты подавали заявления для зачисления на следующие педагогические направления: история и обществознание, русский язык и литература, иностранные языки, математика, психолого-педагогическое образование.

Добавим, в 2023 году в 1,5 раза увеличилось количество абитуриентов, которые поступили по целевой квоте. Важно, чтобы абитуриенты региона учились и могли профессионально реализоваться в Вологодской области. С этой целью выпускникам была предоставлена возможность заключать целевые договоры, которые гарантируют последующее трудоустройство. В этом году на педагогические специальности поступили 110 студентов-целевиков.

В Череповецком госуниверситете остаются вакантными 22 бюджетных места по направлениям подготовки «Дошкольное (дефектологическое) образование», «Математика и информатика», «Физика и технология». Заявления на эти специальности можно подать до 29 августа.