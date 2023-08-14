Молодежный городской слет Вологды "Мост" собрал более 250 активистов

На турбазе в Шачино Сокольского округа с 11 по 13 августа прошел городской слет молодежных активов организаций Вологды «МОСТ». Его участниками, а их было более 250 человек, стали лидеры молодежных активов предприятий и организаций города. Слет был организован Молодежным центром «ГОРКОМ35» при поддержке администрации.

«В девятый раз самая активная работающая молодежь собралась на турслете «МОСТ». Это стало отличной традицией, слет набирает популярность с каждым годом. Всего было 22 команды от разных предприятий и организаций из Вологды и области. Организаторы подготовили насыщенную программу для молодежных активов – соревнования по туризму и ориентированию, творческие конкурсы, образовательные занятия, сапсерфы и многое другое. В рамках турслета участникам предоставляется масса возможностей проявить себя, в том числе в различных конкурсах и заданиях», – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

В первый день слета для участников была организована панельная дискуссия #МЫВМЕСТЕ, в которой приняли участие в том числе и митрополит Вологодский и Кирилловский Савва, заместитель председателя Общественного совета города Вологды Антон Седов и руководитель «Добро.Центра» города Вологды Надежда Иванова.Команды обсудили возможности для помощи другим людям.

Сейчас в Вологде многие организации ведут сбор гуманитарной помощи для нуждающихся и бойцов СВО. Один из пунктов сбора как раз находится в «Доброцентре» на улице Козленской, 2. С февраля прошлого года вологжане принесли сюда более 93 тонн гуманитарной помощи.

Во второй день участников слета ждали соревнования на полосе препятствий и по сап-серфингу, конкурс «Мистер и Мисс МОСТ – 2023» и многое другое. В третий день ­– конкурс поваров, интеллектуально-спортивный квест «Загрузка» и подведение итогов.

«Я помню времена, когда набирались по 8-9 команд, а сегодня уже более 250 участников. Это показатель того, что дружба молодежи не знает границ. Каждый старается быть впереди, показать свои таланты. Мы отмечаем профессионализм команд, и это здорово», – сказала депутат Законодательного собрания Вологодской области Марина Денисова.

По итогам трех дней первое место досталось команде Вологодского филиала ПАО «Россети Северо-Запада». Второе место заняла ООО «Александра-Плюс». На третьем месте оказалась команда городской сети клубов «Счастливая семья» «Семейное благополучие», сообщает пресс-служба городской администрации.