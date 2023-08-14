В Вологде идут работы по очистке русла реки

[ Общество ]

В Вологде идёт расчистка русла реки на участке от впадения реки Шограш до улицы Баранковской.

Сейчас с помощью спецтехники выполняют траление крупного мусора, удаление донных отложений со дна. Всё, что поднято, отправляется в пруды-отстойники, где происходит обезвоживание грунта. Затем его разместят на подготовленной площадке.

 

«В результате реализации первого этапа работ будут ликвидированы загрязнения и засорения устьевых участков рек Шограш и Дылевка, русла реки Вологды от впадения реки Шограш. Общая протяженность выполнения работ составит порядка 2,2 км. Кроме этого, планируется вырубка деревьев и кустарников в руслах рек на участке расчистки», - рассказал заместитель губернатора области Антон Стрижов.

Общий объем изымаемых донных отложений - 82,8 тысяч кубических метров. Планируемый срок выполнения работ - до конца октября 2024 года, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Теги: река
 

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