Сокольские волонтёры присоединились к акции «Вода России»

В рамках Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» волонтёры АО «Сокольский ЦБК» и трудовой отряд комбината «Горящие сердца» провели субботник в водоохранной зоне предприятия, на берегу реки Сухона. Эта акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Сухона – крупнейшая река Вологодской области, один из основных притоков Северной Двины. Ее исток – озеро Кубенское, расположенное к северо-западу от города Сокол. Состояние реки влияет на экологическое благополучие не только Вологодского региона, но и Архангельской области.

За несколько дней волонтёры собрали бытовой мусор, приносимый течением реки, и провели санитарную вырубку кустов на прибрежной территории. Весь мусор вывезли на специализированный полигон.