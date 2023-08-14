В Великом Устюге мужчина ударил бывшую жену электрошокером, чтобы она вернула ему документы

В Великом Устюге суд вынес приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным в побоях и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью бывшей супруги.

Установлено, что 16 июля 2022 года подсудимый в подъезде дома схватил женщину за волосы и приставил к её шее включённый электрошокер. После он не менее пяти раз ударил её по голове, отчего пострадавшая упала и ударилась рукой.

В суде мужчина фактически не признал вину. Из его показаний следует, что с мая 2021 года у него с бывшей женой стали происходить ссоры по различным причинам.

«В тот день он пытался встретиться с потерпевшей, чтобы забрать принадлежащие ему документы, но на телефонные звонки она не отвечала. Он знал, что она вечерами приходит к своей матери. Поэтому он вечером приехал на машине к дому бывшей тещи, увидел, что потерпевшая заходит во двор дома, окрикнул ее, но она не отреагировала, и он пошел следом за ней. Догнал ее в подъезде дома. Побоев ей не наносил», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина простила подсудимого и просила строго его не наказывать. При таких обстоятельствах ему назначили наказание в виде полугода исправительных работ условно с испытательным сроком в один год.