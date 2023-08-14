В Вологде руководителя управляющей компании будут судить за мошенничество на 5,4 миллиона рублей

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период с 2014 г. по 2019 г. обвиняемый, являющийся руководителем организации, оказывающей услуги по управлению коттеджным поселком, используя свое служебное положение, убедил собственников земельных участков, расположенных в коттеджном поселке, подписать договоры инвестирования в строительство распределительного газопровода и сетей водоснабжения к их земельным участкам», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Свои обязательства по договорам мужчина не исполнил и похитил деньги. Общая сумма ущерба, причинённого 26 пострадавшим, составила больше 5,4 млн. рублей. Уголовное дело готовится к передаче в суд.