В Вологде руководителя управляющей компании будут судить за мошенничество на 5,4 миллиона рублей

[ Общество ]

В Вологде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

«По версии следствия, в период с 2014 г. по 2019 г. обвиняемый, являющийся руководителем организации, оказывающей услуги по управлению коттеджным поселком, используя свое служебное положение, убедил собственников земельных участков, расположенных в коттеджном поселке, подписать договоры инвестирования в строительство распределительного газопровода и сетей водоснабжения к их земельным участкам», - сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Свои обязательства по договорам мужчина не исполнил и похитил деньги. Общая сумма ущерба, причинённого 26 пострадавшим, составила больше 5,4 млн. рублей. Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Теги: мошенничество управляющие компании руководитель уголовное дело
 

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