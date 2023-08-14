Музыку из видеоигр сыграет на стеклофоне для вологжан Александр Квашнин

15 августа в арт-пространстве FABRICA на улице Благовещенской в Вологде состоится необычный музыкальный вечер "Чудесные звуки стекла" (6+). Александр Квашнин представит свое изобретение - стеклофон.

"Кроме "взрослых" песен, Александр сыграет и детские композиции, и треки из видеоигр", - сообщают организаторы в группе арт-пространства в соцсети.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо записаться в группе в соцсети.

Выступление состоится в рамках проекта «Семейные традиции», он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.