Музыку из видеоигр сыграет на стеклофоне для вологжан Александр Квашнин

[ Культура ]

15 августа в арт-пространстве FABRICA на улице Благовещенской в Вологде состоится необычный музыкальный вечер "Чудесные звуки стекла" (6+). Александр Квашнин представит свое изобретение - стеклофон. 

"Кроме "взрослых" песен, Александр сыграет и детские композиции, и треки из видеоигр", - сообщают организаторы в группе арт-пространства в соцсети.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо записаться в группе в соцсети. 

Выступление состоится в рамках проекта «Семейные традиции», он реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Фото из группы арт-пространства "Фабрика"
 

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