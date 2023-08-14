Двор дома на улице Разина в Вологде начали ремонтировать после вмешательства прокуратуры

[ Общество ]

Двор дома №53 по улице Разина в Вологде начали ремонтировать только после публикации в СМИ и вмешательства прокуратуры. В ведомстве сообщили о результатах проверки, проведенной после сюжета телеканала "Русский Север".

В начале июля журналисты рассказали о том, что жильцы указанного дома много лет ждут ремонт своего двора. Асфальта там нет, а после дождя ямы наполняются водой. Обслуживает дом управляющая компания "Фрязиново". Работой фирмы после выхода сюжета заинтересовалась прокуратура.

"Проверкой установлено, что проезд к вышеуказанному многоквартирному дому находился в неудовлетворительном состоянии, имелись дефекты покрытия, превышающие предельно-допустимые параметры", - сообщает прокуратура Вологодской области.

Фото с сайта прокуратуры Вологодской области
Фото прокуратуры Вологодской области

 

В ведомстве посчитали, что руководство УК бездействует, и направили предписание. В итоге во дворе провели работы по грейдированию и подсыпке. Кроме того, как сообщает прокуратура, управляющая компания направила заявку на включение дворовой территории в программу ремонта «Формирование современной городской среды на территории городского округа города Вологды».

 

 

 

 

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