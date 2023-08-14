"Много чего можно приготовить": череповчанин в одиночку поймал двухметрового сома

[ Общество ]

Житель Череповца в одиночку выловил сома весом более 40 килограммов на Рыбинском водохранилище.

Мужчина рассказал журналистам, что ловил рыбу спиннингом, сом клюнул на живца. Позже выяснилось, что длина пойманного экземпляра - 190 сантиметров, а вес - 43 килограмма. В лодку Алексей Морозов затащил добычу сам - говорит, что уже привык, ведь увлекается рыбалкой восемь лет, и за это время бывали у него сомы и покрупнее.

"Большие клюют редко, обычно до 20 килограммов, таких я отпускаю. Самый большой сом был весом около 54 килограммов. Гигантов забираю домой. Из него много чего можно приготовить. Семья у нас большая", - цитирует рыбака официальный сайт мэрии Череповца.

 

 

Теги: рыба рыбак сомы
Фото из соцсетей Алексея Морозова
 

Последние новости

"Много чего можно приготовить": череповчанин в одиночку поймал двухметрового сома
Новым начальником департамента строительства Вологодской области стал Антон Блюдов
В Великоустюгском районе будут судить двоих экс-полицейских, которые избили мужчину
В Кирилловском районе 13-летний велосипедист погиб в ДТП
В Вологде 20 человек эвакуировали из-за пожара в госпитале для ветеранов войн
В Череповце мужчину и женщину обнаружили в кессоне без сознания
В Вологодском округе мужчина пострадал при пожаре в бане
В Вологде после реконструкции открылся стадион «Витязь»
Футбольная команда «Олимп» не смогла завоевать медали на соревнованиях «Кожаный мяч»
В Тотьме неизвестные подожгли веранду, пристроенную к квартире