Новым начальником департамента строительства Вологодской области стал Антон Блюдов

[ Общество ]

Стало известно имя нового руководителя департамента строительства правительства Вологодской области. О кадровом нововведении в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кувшинников.

"С сегодняшнего дня на должность начальника Департамента строительства области назначен Антон Блюдов. В течение последних месяцев Антон Алексеевич исполнял обязанности руководителя ведомства и зарекомендовал себя как компетентный и ответственный управленец",- отметил губернатор.

Кувшинников также отметил, что строительная сфера является фундаментом экономики в регионе, и власти занимаются его укреплением.

 

 

Фото пресс-службы губернатора Вологодской области
Теги: кадровые решения
 

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