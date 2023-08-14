Новым начальником департамента строительства Вологодской области стал Антон Блюдов

Стало известно имя нового руководителя департамента строительства правительства Вологодской области. О кадровом нововведении в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кувшинников.

"С сегодняшнего дня на должность начальника Департамента строительства области назначен Антон Блюдов. В течение последних месяцев Антон Алексеевич исполнял обязанности руководителя ведомства и зарекомендовал себя как компетентный и ответственный управленец",- отметил губернатор.

Кувшинников также отметил, что строительная сфера является фундаментом экономики в регионе, и власти занимаются его укреплением.