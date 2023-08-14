В Череповце мужчину и женщину обнаружили в кессоне без сознания

[ Происшествия ]

В Череповце 11 августа спасатели выезжали в один из гаражных кооперативов в микрорайоне Заречье.

Как рассказал директор городского Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрей Горчаков, поступил вызов о том, что в кессоне одного из боксов нашли без сознания мужчину и женщину.

На место были вызваны медики, пострадавших доставили в больницу. Они отравились парами краски. В итоге женщина теперь лечится амбулаторно, а мужчина был госпитализирован, сообщает официальный сайт мэрии Череповца.

 

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