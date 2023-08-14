В Вологде после реконструкции открылся стадион «Витязь»

После модернизации в Вологде открылся стадион "Витязь". Новые и реконструированные объекты спортивной школы олимпийского резерва станут одними из самых современных в стране, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

В ходе реконструкции на "Витязе" появились три крытых и один открытый теннисный корт, трибуны для зрителей на 1500 мест. Также были оборудованы футбольное поле, беговые дорожки и сектор легкой атлетики. На стадионе также появились полоса препятствий, вышка для занятий пожарно-прикладными видами спорта.

"Уникальное футбольное поле с подогревом, оставаясь вечно зеленым, будет служить практически круглый год. Мы открываем олимпийский овал, которого не было в Вологодской области! На стадионе мы сможем проводить соревнования самого высокого уровня, в том числе чемпионат по футболу. Здесь будут организованы занятия по 15 олимпийским видам спорта, здесь будут рождаться новые спортивные звезды! С открытием стадиона поздравляю спортсменов, тренеров, зрителей! Здесь будет кипеть спортивная жизнь! Я горд и счастлив, что нам при поддержке Министерства спорта РФ удалось построить в кратчайшие сроки этот спортивный объект", - отметил во время торжественной церемонии открытия объекта глава региона Олег Кувшинников.

Всего на проведение работ из федерального и областного бюджетов было направлено более 1,3 млрд рублей.

12 августа, в День физкультурника, на стадионе прошли первые соревнования. Это были легкоатлетические старты и футбольный матч.