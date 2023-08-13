Футбольная команда «Олимп» не смогла завоевать медали на соревнованиях «Кожаный мяч»

[ Спорт ]

«Олимп» из Вологодского округа остался без медалей в финале Всероссийских соревнований «Кожаный мяч», в младшей возрастной группе среди мальчиков 2012-2013 годов рождения.

Турнир третьего заезда прошёл в городе Салават Республики Башкортостан и завершился накануне. Вологжане без поражений прошли групповой этап, одержав три победы из трех, с общей разницей забитых и пропущенных мячей 20-2. В четвертьфинале «олимповцы» также оказались сильнее «Сибиряка» из Иркутской области - 6:0.

В решающих поединках футболистам из посёлка Майский побед одержать не удалось. В полуфинале они проиграли архангельскому «ДФК Барсы-1» - 1:4, а в матче за бронзовые медали с минимальным счётом 0:1 уступили «Арсеналу КПРФ» из Свердловской области, заняв в итоге четвёртое место.

Теги: Футбол соревнования
 

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