Жительница Верховажского района хотела получить накопления отца, но его наследство с годами "обнулилось"

Жительница Верховажского района хотела получить наследство отца, который умер в 1993 году, но все его сбережения за эти годы "обнулились".

У жительницы Верховажского района в 1993 году умер отец. По истечению 20 лет дочь нашла его сберегательную книжку.

Полагая, что на банковском счете отца находятся денежные средства, сумма которых за указанный период должна была увеличиться с учетом индексации, она обратилась в суд об установлении факта принятия наследства, включении в состав наследственной массы денежных средств, находящихся на счете умершего отца в банке.

"При рассмотрении дела судом были запрошены сведения в банке о наличии открытых счетов на имя умершего и количестве денежных средств на дату смерти и направления ответа на судебный запрос. Из ответа банка следовало, что на дату смерти мужчины на его счету находилось 26000 рублей. Между тем, в связи с проведением в Российской Федерации в 1998 году денежной реформой произошла деноминация рубля, когда 1 новому рублю соответствовали 1000 старых. Таким образом, на счете наследодателя с учетом начисленных банком процентов за 20 лет оказалась сумма 34 рубля", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

С учетом того, что даже государственная пошлина по делу (400 рублей) превышала размер наследства, истец отказалась от заявленных исковых требований.

Верховажский районный суд принял отказ местной жительницы от своих исковых требований и прекратил производство по гражданскому делу. Также судом было принято решение о возвращении истцу 70% суммы уплаченной ей государственной пошлины.

