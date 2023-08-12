Уголовное дело в отношении председателя Вологодского «Яблока» Николая Егорова передано в суд.

Бывшего депутата Вологодского Заксобрания, отца шестерых детей Николая Егорова обвиняют в «дискредитации армии» за посты в социальных сетях. В начале мая дома у Егорова, в квартире его дочери и в офисе строительного магазина, которым управляют Егоровы, прошли обыски.

"На главу Вологодского «Яблока» и его семью оказывалось моральное давление, звучали угрозы применения физического насилия. Сейчас Николай Егоров находится под запретом определенных действий. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет", - сообщают в партии "Яблоко"

По уголовной статье о «дискредитации армии» уже осуждены двое «яблочников» –Анатолий Ноговицын из Якутска и Владимир Ефимов из Петропавловска-Камчатского (оба оштрафованы на 200 тысяч рублей). Ещё двое членов партии – Михаил Афанасьев из Абакана и Василий Неустроев из Петербурга – находятся в СИЗО.