В Вологде наградили лучших работников строительной отрасли

В Вологде прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя.

Праздник начался с парада строительной техники и шествия представителей строительных организаций и студентов, обучающихся этой профессии. Далее на торжественной церемонии награждения Мэр Вологды Сергей Воропанов вручил почетные грамоты и благодарности лучшим работникам строительной отрасли.

«В последние пять лет в Вологде наблюдается настоящий строительный бум, который стал возможен благодаря поддержке Президента и губернатора. Мы приступили к строительству Некрасовского моста, возводим школы на улице Преминина и в Прилуках. Строятся дороги, появляются общественные пространства, дома для переселенцев и многие другие объекты. Сегодня строитель – одна из самых почетных профессий. Благодаря вам город становится привлекательнее, в том числе, с точки зрения экономики. Хочу поблагодарить каждого из вас за добросовестный труд», – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов на торжественной церемонии награждения.

Знак «За доблестный труд во благо Вологды» получил Алексей Васильевич Маклаков. При его участии в Вологде были спроектированы многие здания и предприятия.

«От того, насколько качественно проведена проектно-изыскательная работа, будут зависеть и качество строительства, долговечность объекта и его эффективность. Наши проектировщики работают по всей области. Я крайне признателен нашим специалистам за высокое качество выполнения своей работы», – рассказал председатель совета директоров треста инженерно-строительных изысканий «Вологда ТИСИЗ» Алексей Маклаков.

За прошлый год в Вологде ввели в эксплуатацию 185 тыс. кв. метров жилья. 1 сентября 2022 года свои двери для учеников открыла новая школа на улице Новаторов, рассчитанная на 1000 мест. Еще две школы строятся в этом году при поддержке Президента РФ Владимира Путина и Губернатора области Олега Кувшинникова. Школа на улице Преминина начнет работать с 1 сентября этого года. Школу в Прилуках на 150 мест рассчитывают ввести в эксплуатацию к Дню знаний в следующем году.

Большой спортивный кластер создается в Бывалово. «ВологдАрена» появилась в феврале 2023 года в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Она уже позволяет проводить тренировки по фигурному катанию и хоккею. Рядом с ареной продолжается строительство ФОКа «Золотая шайба», который планируют открыть в начале 2024 года. Там вологжане смогут заниматься керлингом, скалолазанием и олимпийскими видами спорта. Кроме того, в Вологде появились новые искусственные газоны на стадионе «Динамо», а 12 августа в областной столице пройдет открытие стадиона «Витязь».

В октябре 2023 года в Вологде планируют завершить строительство улицы Поэта Романова, которая свяжет микрорайон Бывалово с улицей Конева. Сейчас там идет асфальтирование. Улица Поэта Романова – первый элемент Малого транспортного кольца. Также в этом году начинается строительство Некрасовского моста, который тоже входит в проект Малого транспортного кольца. Четырехполосный мост будет пролегать по улице Некрасова с выходом на Белозерское шоссе.

