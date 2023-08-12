Главный тренер вологодского «Динамо» Рудольф Чесалов — признан лучшим тренером июля в Группе 2

Лучших игроков и молодых игроков ежемесячно выбирают главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов, представленных в LEON-Второй лиге «Дивизиона Б». Исходя из ежемесячных опросов, будут определены лучшие в сезоне 2023.

Лучшим тренером Группы 2 признан наставник вологодского «Динамо» Рудольф Чесалов. В июле вологжане одержали три победы в трех проведенных матчах, не пропустив ни одного мяча в свои ворота.

