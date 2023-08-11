ЧВК «Вагнер» обозначил своё присутствие в польском Кракове

[ Общество ]

В польском городе Краков появились стикеры ЧВК «Вагнер». Листовки с эмблемой и предложением «присоединиться» к «музыкантам» уже переполошили местных жителей. 

О новых стикерах, приглашающих местных жителей вступать в ряды группы «Вагнер», сообщили СМИ со ссылкой на телеграм-каналы.
«Мы здесь. Присоединяйтесь к нам», - гласит надпись. 

картинка

фото из соцсетей

Польша неоднократно выражала опасения в связи с возможным появлением в стране ЧВК «Вагнер». Ранее Варшава перебросила дополнительные силы на границу с Белоруссией, где базируются «музыканты». 
 

 

Последние новости

ЧВК «Вагнер» обозначил своё присутствие в польском Кракове
Победительница "Диктанта Победы" из Вологды готовится стать участником парада в Москве
Вологжанин проплыл 400 км на берестяной лодке, которую сделал сам
Фестиваль «Рубцовская осень» пройдет с 18 по 24 сентября
В Шекснинском районе 13-летний мальчик травмировался, катаясь на мопеде
В школах Вологодской области завершился прием в 10 классы
Усадьба Спасское-Куркино приглашает на фестиваль "Преображение" 19 августа
Трое жителей Череповецкого района до смерти избили знакомого
Онкобольным из Великого Устюга приходится ездить на химиотерапию в Вологду
Хоккеист Павел Бучневич проведёт мастер-класс в Вологде и Череповце