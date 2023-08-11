ЧВК «Вагнер» обозначил своё присутствие в польском Кракове

В польском городе Краков появились стикеры ЧВК «Вагнер». Листовки с эмблемой и предложением «присоединиться» к «музыкантам» уже переполошили местных жителей.

О новых стикерах, приглашающих местных жителей вступать в ряды группы «Вагнер», сообщили СМИ со ссылкой на телеграм-каналы.

«Мы здесь. Присоединяйтесь к нам», - гласит надпись.

фото из соцсетей

Польша неоднократно выражала опасения в связи с возможным появлением в стране ЧВК «Вагнер». Ранее Варшава перебросила дополнительные силы на границу с Белоруссией, где базируются «музыканты».

