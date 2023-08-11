Победительница "Диктанта Победы" из Вологды готовится стать участником парада в Москве

В Международной акции в этом году приняли участие более 1,8 миллионов человек со всех субъектов страны.
Победителями «Диктанта Победы» стали 80 человек. Абсолютный результат в Вологодской области показала жительница областной столицы Анна Раздайбедина.
«Когда объявили победителей, я не поверила. Подумала, что это розыгрыш», - рассказывает Анна.
Девушке 17 лет. В этом году она закончила Вологодский многопрофильный лицей. На «Диктанте Победы» Анне, как и другим участникам, нужно было ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. Часть заданий были о Вологодской области.
«Моему дедушке очень нравится история, и вообще вся семья интересуется этой наукой. У меня любовь к истории появилась в 10 классе, когда мы начали подробно изучать события, происходящие в Советском Союзе. Я сразу прониклась этой темой. Мне нравится читать исторические труды, особенно связанные со сталинской эпохой, также с событиями 19 века», - рассказала Анна.
Параллельно с подготовкой к «Диктанту Победы» Анна готовилась и к ЕГЭ по истории. Выпускница успешно сдала экзамены и поступила в Высшую школу экономики в Санкт-Петербурге.
«Человек не должен забывать, что было, и о тех ошибках, которые совершались. «Диктант Победы» – хорошее напоминание о том, насколько сильны были советские люди и бойцы. Нужно быть патриотом своей страны, в независимости от того, в каком положении она находится», - добавила Анна.
Одним из призов для победителей диктанта стало приглашение на Парад Победы в следующем году в Москве. Анна рассказывает, что всегда мечтала стать участником такого масштабного и значимого события для России.
«В этом году прошел уже пятый «Диктант Победы» в рамках партийного проекта «Историческая память». С каждым разом к нему присоединяются все больше вологжан. В 2023-м в акции участвовали жители со всех регионов и округов, было открыто более 200 площадок. Мы все понимаем, что особенно сейчас мы должны беречь и сохранять историческую память, - отметил председатель Законодательного Собрания Вологодской области, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Луценко. – Рад, что и вологжане вошли в число победителей».