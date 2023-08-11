Вологжанин проплыл 400 км на берестяной лодке, которую сделал сам

Вологжанин Александр Лебедев проплыл 400 км на берестяной лодке, которую сделал сам. Его путь пролегал от поселка Туровец Междуреченского района до Котласа по реке Сухоне.

Добравшись до Котласа мужчина оставил свое плавсредство и вернулся домой на маршрутке.

Идеей сделать лодку-берестянку Александр загорелся, когда увидел работы великоустюгского лодочного мастера Александра Шитухина. Пишет "35медиа".

"Посмотрел что-то в интернете и сделал лодку, решил сплавиться до Великого Устюга. Не все получилось гладко — лодка немного подтекала, но обошлось без приключений и до Родины Деда Мороза я благополучно добрался", — рассказал Александр Лебедев.

Лодка-берестянка изготавливается примерно за неделю из крепкой березы диаметром не менее 30 см, без сучков. Для изготовления лодки-берестянки нужна крепкая береза в диаметре не менее 30 см, без сучков. Передвигаться на ней можно с помощью весел. Вес лодки — от 20 до 30 кг, длина — 4 метра, ширина — 60-70 см.