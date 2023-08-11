Фестиваль «Рубцовская осень» пройдет с 18 по 24 сентября

XXVI Всероссийский открытый фестиваль поэзии и музыки имени Николая Рубцова «Рубцовская осень» пройдет с 18 по 24 сентября.

Он проводится с 1998 года. В этом году фестиваль получил статус всероссийского.

Ежегодно «Рубцовская осень» собирает в Вологодской области любителей поэзии Николая Рубцова и исследователей его творчества со всей России: Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Уфы, Самары, Рязани, Саратова, Комсомольска-на-Амуре и других городов. Свои творческие программы каждый год готовят вологодские исполнители и коллективы.

В этом году в афише «Рубцовской осени» заявлено рекордное количество событий – 78 мероприятий. Участников и зрителей ждут творческие встречи, презентации книг, молодежные акции, выставочные проекты, концерты, конкурсы и многое другое. В них примут участие представители Рубцовских центров из регионов России, исследователи жизни и творчества поэта, композиторы, профессиональные и любительские творческие коллективы, исполнители и чтецы.

Центральными событиями фестиваля станут традиционный литературно-музыкальный праздник у памятника поэту в Вологде, финал областного открытого конкурса чтецов «За все добро расплатимся добром», презентация книги Вячеслава Белкова «А я вот дежурю теперь по Рубцову…». Для молодежи запланированы «РубцовКвест», конкурс видеороликов «Читаем Рубцова», театральная мастерская с московским актером Михаилом Драгуновым, мастер-класс по живописи «Пусть душа останется чиста» от художницы и племянницы поэта Марины Фазановой, молодежная акция «Прочитай Рубцова!» и многое другое.

Мероприятия в рамках фестиваля пройдут не только в Вологде. В Тотьме и селе Никольском участников фестиваля ждет целый ряд мероприятий, среди которых – круглый стол и презентация проекта «В деревне празднуют Дожинки» и другие. В рамках фестиваля состоится торжественное открытие памятника Николаю Рубцову на площадке в центре села Никольского. Автором эскиза памятника стал вологодский скульптор Николай Жуков.

Фестивальные мероприятия в этом году также запланированы в Сокольском округе: здесь пройдут «Рубцовская осень на Сокольской земле» и литературно-музыкальный праздник «Рубцовская осень в селе Биряково».

Гала-концерт фестиваля «Рубцовская осень» пройдет 24 сентября в «Русском доме». Программу «Россия, Русь! Храни себя, храни!» представят постоянный участник фестиваля, исполнитель из Санкт-Петербурга Сергей Зыков и оркестр русских народных инструментов «Перезвоны».

