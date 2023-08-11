В Шекснинском районе 13-летний мальчик травмировался, катаясь на мопеде

[ Общество ]

В деревне Шеломово Шекснинского района 13-летний подросток травмировался, катаясь на мопеде, сообщает газета «Звезда».

Инцидент произошёл 10 августа около 13:00. Мальчик не справился с управлением и упал. В связи с травмой ему понадобилась госпитализация. По предварительным данным, пострадавший гостил в Шеломово у бабушки, а мопед принадлежит его отцу, который в тот момент находился в Череповце.

Теперь родителям мальчика грозят штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а его отца также могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.

Теги: подросток травма мопед родители штрафы
фото из группы газеты "Звезда" в соцсети
 

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