В Шекснинском районе 13-летний мальчик травмировался, катаясь на мопеде

В деревне Шеломово Шекснинского района 13-летний подросток травмировался, катаясь на мопеде, сообщает газета «Звезда».

Инцидент произошёл 10 августа около 13:00. Мальчик не справился с управлением и упал. В связи с травмой ему понадобилась госпитализация. По предварительным данным, пострадавший гостил в Шеломово у бабушки, а мопед принадлежит его отцу, который в тот момент находился в Череповце.

Теперь родителям мальчика грозят штрафы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а его отца также могут оштрафовать на 30 тысяч рублей за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему водительских прав.