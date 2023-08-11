В школах Вологодской области завершился прием в 10 классы

На сайтах школ Вологодской области появились списки зачисленных обучающихся в 10 класс.

В 10 класс в новом учебном году пойдут порядка 5200 человек. Одновременно с этим начат дополнительный набор.

Узнать о вакантных местах можно на сайтах образовательных организаций, а также в управлении образования своего муниципалитета.

Также на сайтах школ можно найти информацию о количестве свободных мест в профильных классах, времени и месте подачи заявлений, сроках и процедуре дополнительного индивидуального отбора учащихся.

Десятые классы в школах региона открыты по следующим профилям: универсальный - 76 классов, технологический - 53 класса, социально-экономический - 49 классов, естественнонаучный - 39 классов, гуманитарный - 34 класса.

«В 180 школах области открыто 210 десятых классов различной направленности, - рассказала начальник управления реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей Департамента образования Анна Микурова. - Наиболее востребованными в новом учебном году стали классы социально-экономического профиля, они заполнены на 70%. На втором месте - естественнонаучный профиль. Следующие по популярности среди будущих десятиклассников – гуманитарные и технологические классы».

По итогам прошедшего учебного года обучение по образовательным программам основного общего образования завершили 12364 девятиклассника.

