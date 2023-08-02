Усадьба Спасское-Куркино приглашает на фестиваль "Преображение" 19 августа.

"Приглашаем прикоснуться к истории, разделить радость наших скромных побед и стать частью большой команды по возрождению усадебного комплекса Спасское-Куркино", - говорят организаторы фестиваля.

Вход на фестиваль бесплатный. Но в рамках него будут проходить платные экскурсии, все вырученные средства будут направлены на восстановление усадьбы. Кроме этого гостей фестиваля ждет историческая реконструкция дворянского променада, тематические мастер-классы, выставка картин Тамары Нуйя, выставка "Дендрохронологическое исследование усадьбы Спасское-Куркино, пленэр художников, катание на лошадях, русские борзые, а также торговля.

В рамках фестиваля состоится круглый стол "Проект РГО "Усадьбы Вологодчины", концерт, реконструкция бала и поднятие на воздушном шаре при хорошей погоде.

Усадьба Спасское-Куркино представляет собой архитектурный ансамбль 18-19 веков. Долгое время она использовалась как контора сельхозпредприятия, а потом оказалась заброшена. Сейчас волонтеры, местные жители и меценаты стремятся восстановить усадьбу и сделать Спасское-Куркино привлекательной для туристов.