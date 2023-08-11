Трое жителей Череповецкого района до смерти избили знакомого

В Череповецком районе суд заключил под стражу троих местных жителей, подозреваемых в причинении смертельных травм 29-летнему знакомому.

«Мужчины подозреваются в том, что ночью 9 августа 2023 года в ходе распития спиртных напитков на одной из улиц с.Шухободь нанесли своему 29-летнему знакомому множественные удары руками и ногами, тем самым причинив ему смертельные повреждения», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В тот же день было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых, в том числе 17-летнего подростка, задержали.

При избрании меры пресечения суд учёл, что за указанное особо тяжкое преступление предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Кроме того, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемые могут скрыться от следствия и суда, а также оказать воздействие на потерпевших и свидетелей.

Один из подозреваемых – 33-летний мужчина – не признал вину. Мера пресечения избрана им в срок по 8 октября 2023 года.